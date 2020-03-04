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Интер и Милан попытаются подписать 22-летнего полузащитника Арсенала

Италия
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Игрок является воспитанником лондонского клуба

Интер и Милан попытаются подписать 22-летнего полузащитника Арсенала
Новина українською

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлсу, утверждает Calciomercato.

Как пишет источник, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста. Сам игрок задумался о смене клуба, так как в последнее время потерял место в основном составе.

Мэйтленд-Найлс является воспитанником "Арсенала". В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых не забил ни одного гола, стал автором двух результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) Милан (Италия)
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