Интер и Милан попытаются подписать 22-летнего полузащитника Арсенала

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлсу, утверждает Calciomercato.

Как пишет источник, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста. Сам игрок задумался о смене клуба, так как в последнее время потерял место в основном составе.

Мэйтленд-Найлс является воспитанником "Арсенала". В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых не забил ни одного гола, стал автором двух результативных передач.