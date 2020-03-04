В Италии могут продолжить чемпионат в закрытом режиме

Поединки в Серии А могут проводиться без зрителей.

По информации Sky Sports, итальянское правительство вскоре введет запрет на полное посещение матчей итальянского чемпионата из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Бан будет действовать на протяжении ближайшего месяца.

Источник, распространив данную информацию, ссылается на слова министра спорта Италии Винченцо Спадофора.

"Мы близки к этому решению. Мы продолжим все матчи Серии А, но в то же время для нас важно здоровье населения".