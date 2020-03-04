Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Италии могут продолжить чемпионат в закрытом режиме
Все из-за коронавируса
Поединки в Серии А могут проводиться без зрителей.
По информации Sky Sports, итальянское правительство вскоре введет запрет на полное посещение матчей итальянского чемпионата из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Бан будет действовать на протяжении ближайшего месяца.
Источник, распространив данную информацию, ссылается на слова министра спорта Италии Винченцо Спадофора.
"Мы близки к этому решению. Мы продолжим все матчи Серии А, но в то же время для нас важно здоровье населения".
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Источник:Sky Sports
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