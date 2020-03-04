  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Италии могут продолжить чемпионат в закрытом режиме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Италии могут продолжить чемпионат в закрытом режиме

Италия
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

В Италии могут продолжить чемпионат в закрытом режиме
Новина українською

Поединки в Серии А могут проводиться без зрителей.

По информации Sky Sports, итальянское правительство вскоре введет запрет на полное посещение матчей итальянского чемпионата из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Бан будет действовать на протяжении ближайшего месяца.

Источник, распространив данную информацию, ссылается на слова министра спорта Италии Винченцо Спадофора.

"Мы близки к этому решению. Мы продолжим все матчи Серии А, но в то же время для нас важно здоровье населения".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...