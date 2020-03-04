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Травмированный Депай может больше не сыграть за Лион - форвардом интересуется лидер Серии А
Хорошее усиление для римлян
Итальянское "Лацио" рассматривает вариант подписания Мемфиса Депая. Об этом передает итальянский источник Corriere dello Sport.
По их данным, римляне готовы потратиться на голландского форварда, контракт которого истекает летом 2021 года. Сейчас его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.
Напомним, что в декабре Депай порвал крестообразные связки и шансы увидеть его на поле до конца сезона - минимальны. Также неизвестно, успеет ли он восстановиться к Евро-2020.
За "Лион" Мемфис играет с января 2017-го года. За это время он сумел провести 134 матча и забить 53 гола.