Де Лигт рассказал почему летом выбрал Ювентус, а не Барселону или ПСЖ

Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт рассказал почему принял решение присоединиться к "зебрам", а не к другим топ клубам.

"ПСЖ" и "Барселона" хотели меня подписать, но изучив все варианты я выбрал "Ювентус". Я подумал, что именно здесь смогу развиваться как игрок и их стиль игры сделает меня более совершенным.

Де Йонг? Мы достаточно часто общаемся. Приятно видеть, что в прошлом году мы выступали за "Аякс", а сейчас он играет с Месси, а я с Роналду", - заявил голландский защитник.

В текущем сезоне на счету де Лигта 26 матчей и 2 забитых мяча.