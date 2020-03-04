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Де Лигт рассказал почему летом выбрал Ювентус, а не Барселону или ПСЖ

Италия
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За капитаном "Аякса" следили многие

Де Лигт рассказал почему летом выбрал Ювентус, а не Барселону или ПСЖ
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Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт рассказал почему принял решение присоединиться к "зебрам", а не к другим топ клубам.

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"ПСЖ" и "Барселона" хотели меня подписать, но изучив все варианты я выбрал "Ювентус". Я подумал, что именно здесь смогу развиваться как игрок и их стиль игры сделает меня более совершенным.

Де Йонг? Мы достаточно часто общаемся. Приятно видеть, что в прошлом году мы выступали за "Аякс", а сейчас он играет с Месси, а я с Роналду", - заявил голландский защитник.

В текущем сезоне на счету де Лигта 26 матчей и 2 забитых мяча.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона ПСЖ Матейс де Лигт
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