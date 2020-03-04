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Официально: Все матчи Серии А один месяц будут проходить без зрителей

Италия
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Официально: Все матчи Серии А один месяц будут проходить без зрителей
UA-Футбол
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Все спортивные события в Италии, сроком до 3-го апреля, пройдут без зрителей. Именно такая информация написана в новом указе правительства страны.

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Под запрет попадают и матчи Серии А, которые также пройдут при пустых трибунах. Всему виной коронавирус, который бушует в некоторых областях Италии.

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Ранее была информация, что в Швейцарии на один месяц приостановлен национальный чемпионат.

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В статье: Серия А коронавирус
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Источник:
Football Italia
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