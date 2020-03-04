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Коларов: Синиша Михайлович - мой кумир, он всегда был настоящим бойцом
Сейчас тренер борется с серьезной болезнью
Защитник "Ромы" и сборной Сербии Александар Коларов высказал свое восхищение главным тренером Болоньи Синишей Михайловичем.
"В данный момент моя семья очень поддерживает Синишу, мой сын его уважает. У меня с ним отличные отношения, он очень сильно поддерживал меня ранее, когда мне это было нужно.
Я не мог поверить в то, что у него лейкемия. Когда я узнал об этом, у меня был шок. Синиша - мой кумир. Он настоящий борец и я уверен, что он справится со всеми проблемами", - заявил сербский защитник.
Пути Михайловича и Коларова пересекались в "Лацио", Синиша уже тогда завершал свою игровую карьеру.