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Коларов: Синиша Михайлович - мой кумир, он всегда был настоящим бойцом

Италия
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Сейчас тренер борется с серьезной болезнью

Коларов: Синиша Михайлович - мой кумир, он всегда был настоящим бойцом
UA-Футбол
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Защитник "Ромы" и сборной Сербии Александар Коларов высказал свое восхищение главным тренером Болоньи Синишей Михайловичем.

"В данный момент моя семья очень поддерживает Синишу, мой сын его уважает. У меня с ним отличные отношения, он очень сильно поддерживал меня ранее, когда мне это было нужно.

Я не мог поверить в то, что у него лейкемия. Когда я узнал об этом, у меня был шок. Синиша - мой кумир. Он настоящий борец и я уверен, что он справится со всеми проблемами", - заявил сербский защитник.

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Пути Михайловича и Коларова пересекались в "Лацио", Синиша уже тогда завершал свою игровую карьеру.

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В статье: Александар Коларов Синиша Михайлович Рома (Рим)
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