Италия
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Ювентус отменил экскурсии по стадиону
Причиной стал коронавирус
"Ювентус" в Twitter сообщил, что приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса.
Экскурсии по стадиону приостановлены до 3 апреля в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения.
В Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.
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