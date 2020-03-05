Ювентус отменил экскурсии по стадиону

"Ювентус" в Twitter сообщил, что приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса.

Экскурсии по стадиону приостановлены до 3 апреля в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения.

В Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.