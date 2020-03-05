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Доннарумма пропустил тренировку Милана
Джанлуиджи может не сыграть в матче с Дженоа
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщают итальянские СМИ. Его участие в ближайшем матче серии А против "Дженоа" под вопросом.
Как информирует Sky Sport Italia, место в воротах может занять Асмир Бегович.
Напомним, что Доннарумма получил травму в матче с "Фиорентиной" (1:1).
20-летний Джанлуиджи в текущем сезоне провел 26 матчей за "Милан", пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".
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Victor Ryzanovskiy (Gorokhov)
05.03.2020 в 17:48
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