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Доннарумма пропустил тренировку Милана

Италия
(2 голосов)

Джанлуиджи может не сыграть в матче с Дженоа

Доннарумма пропустил тренировку Милана
Новина українською

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщают итальянские СМИ. Его участие в ближайшем матче серии А против "Дженоа" под вопросом.

Как информирует Sky Sport Italia, место в воротах может занять Асмир Бегович.

Напомним, что Доннарумма получил травму в матче с "Фиорентиной" (1:1).

20-летний Джанлуиджи в текущем сезоне провел 26 матчей за "Милан", пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".

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В статье: Дженоа (Генуя) Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Victor Ryzanovskiy (Gorokhov)
05.03.2020 в 17:48
Звичано він пропустив тренування, він травмований.
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