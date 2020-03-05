Доннарумма пропустил тренировку Милана

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщают итальянские СМИ. Его участие в ближайшем матче серии А против "Дженоа" под вопросом.

Как информирует Sky Sport Italia, место в воротах может занять Асмир Бегович.

Напомним, что Доннарумма получил травму в матче с "Фиорентиной" (1:1).

20-летний Джанлуиджи в текущем сезоне провел 26 матчей за "Милан", пропустил 33 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".