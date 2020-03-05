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Официально: Матч Ювентус - Интер будет сыгран 8-го марта

Италия
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Официально: Матч Ювентус - Интер будет сыгран 8-го марта
UA-Футбол
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Итальянский футбол возвращается. Правда, из-за серьезной вспышки коронавируса, игры будут проходить без зрителей.

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Подтверждена дата матчей 26-го тура, которые ранее были перенесенны. Уже на этих выходных, 8-го марта, будет проходить Дерби Италии, а также ряд других матчей. Полный перечень:

  • "Парма" - "СПАЛ" (8-е марта, 13:30)
  • "Милан" - "Дженоа" (8-е марта, 16:00)
  • "Сампдория" - "Верона" (8-е марта, 16:00)
  • "Удинезе" - "Фиорентина" (8-е марта, 19:00)
  • "Ювентус" - "Интер" (8-е марта, 21:45)
  • "Сассуоло" - "Брешиа" (9-е марта, 19:30)

Отметим, что из-за перенесенных матчей, "Ювентус" потерял первое место. Теперь в Италии господствует "Лацио".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) коронавирус
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