Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Матч Ювентус - Интер будет сыгран 8-го марта
Хороший футбол в женский день
Итальянский футбол возвращается. Правда, из-за серьезной вспышки коронавируса, игры будут проходить без зрителей.
Подтверждена дата матчей 26-го тура, которые ранее были перенесенны. Уже на этих выходных, 8-го марта, будет проходить Дерби Италии, а также ряд других матчей. Полный перечень:
- "Парма" - "СПАЛ" (8-е марта, 13:30)
- "Милан" - "Дженоа" (8-е марта, 16:00)
- "Сампдория" - "Верона" (8-е марта, 16:00)
- "Удинезе" - "Фиорентина" (8-е марта, 19:00)
- "Ювентус" - "Интер" (8-е марта, 21:45)
- "Сассуоло" - "Брешиа" (9-е марта, 19:30)
Отметим, что из-за перенесенных матчей, "Ювентус" потерял первое место. Теперь в Италии господствует "Лацио".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...