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СМИ: Ювентус рассматривает вариант приобретения тер Штегена
Слишком много новостей о немецком голкипере
Вчера появилась новость о том, что Марк-Андре тер Штеген рассматривает вариант ухода из "Барселоны". После была информация, что он может продлить контракт с каталонцами.
Туманное будущее вратаря может заставить действовать другие топ клубы. По данным Calciomercato, свое внимание к немецкому стражу ворот проявляет "Ювентус".
"Зебры" хотят заменить им Войцеха Щенсны, которого они не считают топ голкипером. Недавно с поляком был продлен контракт до 2024-го.
Ранее, другой вратарь "Ювентуса", намекнул на свой возможный уход из команды.