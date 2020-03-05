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СМИ: Ювентус рассматривает вариант приобретения тер Штегена

Италия
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Слишком много новостей о немецком голкипере

СМИ: Ювентус рассматривает вариант приобретения тер Штегена
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Вчера появилась новость о том, что Марк-Андре тер Штеген рассматривает вариант ухода из "Барселоны". После была информация, что он может продлить контракт с каталонцами.

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Туманное будущее вратаря может заставить действовать другие топ клубы. По данным Calciomercato, свое внимание к немецкому стражу ворот проявляет "Ювентус".

"Зебры" хотят заменить им Войцеха Щенсны, которого они не считают топ голкипером. Недавно с поляком был продлен контракт до 2024-го.

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Ранее, другой вратарь "Ювентуса", намекнул на свой возможный уход из команды.

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В статье: Ювентус (Турин) Марк-Андре тер Штеген
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