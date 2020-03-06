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Рибери вернулся в общую группу Фиорентины
Усилит ли французский ветеран свою команду?
Вингер "Фиорентины" Франк Рибери вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба "фиалок".
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Француз получил травму травму еще в ноябре, после чего был прооперирован и проходил долгий процесс восстановления. Без него "Фиорентина" успела сменить тренера и подняться на 13-е место.
Ribery is back training with the team #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/bJTrvCEGF4— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 6, 2020
В текущем сезоне Рибери провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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