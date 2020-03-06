  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рибери вернулся в общую группу Фиорентины
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рибери вернулся в общую группу Фиорентины

Италия
(2 голосов)

Усилит ли французский ветеран свою команду?

Рибери вернулся в общую группу Фиорентины
UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба "фиалок".

Читайте такжеРибери понадобится операция на лодыжке

Француз получил травму травму еще в ноябре, после чего был прооперирован и проходил долгий процесс восстановления. Без него "Фиорентина" успела сменить тренера и подняться на 13-е место.

В текущем сезоне Рибери провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Читайте также36-летний Франк Рибери – лучший игрок месяца в Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...