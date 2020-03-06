Рибери вернулся в общую группу Фиорентины

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба "фиалок".

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Француз получил травму травму еще в ноябре, после чего был прооперирован и проходил долгий процесс восстановления. Без него "Фиорентина" успела сменить тренера и подняться на 13-е место.

В текущем сезоне Рибери провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.