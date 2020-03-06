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СМИ: Ювентус внимательно следит за ситуацией вокруг Зидана - француз летом может покинуть Реал

Италия
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Где-то грустит один Маурицио Сарри

СМИ: Ювентус внимательно следит за ситуацией вокруг Зидана - француз летом может покинуть Реал
UA-Футбол
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Несколько дней назад появилась информация, что Зинедин Зидан может летом покинуть "Реал". На его место рассматривалась кандидатура Маурисио Почеттино.

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За данной ситуацией внимательно следит "Ювентус". По данным Daily Mail, они готовы предложить французу внушительный контракт, ради того, чтобы переманить его.

Нынешний коуч "зебр" Маурицио Сарри не очень успешно справлятеся с работой. В Серии А "Ювентус" может впервые за 8 лет упустить чемпионоство, а в первом матче 1/8 ЛЧ проиграл "Лиону".

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Напомним, что Зидан", на протяжении пяти лет играл за "Ювентус". Именно там он завоевал свой первый Золотой Мяч.

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В статье: Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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