СМИ: Ювентус внимательно следит за ситуацией вокруг Зидана - француз летом может покинуть Реал

Несколько дней назад появилась информация, что Зинедин Зидан может летом покинуть "Реал". На его место рассматривалась кандидатура Маурисио Почеттино.

За данной ситуацией внимательно следит "Ювентус". По данным Daily Mail, они готовы предложить французу внушительный контракт, ради того, чтобы переманить его.

Нынешний коуч "зебр" Маурицио Сарри не очень успешно справлятеся с работой. В Серии А "Ювентус" может впервые за 8 лет упустить чемпионоство, а в первом матче 1/8 ЛЧ проиграл "Лиону".

Напомним, что Зидан", на протяжении пяти лет играл за "Ювентус". Именно там он завоевал свой первый Золотой Мяч.