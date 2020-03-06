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Интер намерен подписать ключевого полузащитника Лацио

Италия
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Также за Сергея борется "Челси"

Интер намерен подписать ключевого полузащитника Лацио
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Миланский "Интер" готов вступить в переговоры по трансферу Сергея Милинковича-Савича. Об этом передает FCInterNews.

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По их данным, представители клуба уже вступали в переговоры с сербским футболистом. Они готовы летом переманить полузащитника. Их главный конкурент - лондонский "Челси".

Милинкович-Савич играет за "Лацио" с 2015 года. Он смог провести за "орлов" 185 матчей и забить 35 голов. В текущем сезоне, он может помочь римлянам завоевать Скудетто.

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Напомним, что летом 2018-го года "Интер" уже переманивал ключевого футболиста "Лацио" - тогда был подписан защитник де Врей.

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим) Челси (Лондон) Сергей Милинкович-Савич
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