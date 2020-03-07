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Рома может сохранить Смоллинга только в случае выхода в Лигу Чемпионов

Италия
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"Волкам" не хватает ресурсов для подписания центрбека

Рома может сохранить Смоллинга только в случае выхода в Лигу Чемпионов
Новина українською

"Рома" не оставляет надежд сохранить Криса Смоллинга в команде, несмотря на финансовые проблемы.

30-летний центрбек выступает за "волков" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Англичанину сразу же удалось застолбить за собой место в стартовом составе команды Паулу Фонсеки, однако подписать его на постоянной основе будет не просто.

Для этого "Роме" нужно пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В настоящий момент римляне отстают от заветной 4-й позиции на три очка, плюс они сыграли на один матч больше, чем конкуренты.

Кроме того, по информации Goal, "Манчестер Юнайтед" повысил ценник на своего игрока, требуя за опытного защитника 29 миллионов евро, что может стать неподъемной суммой для итальянского клуба.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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