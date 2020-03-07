Лацио готовит новый контракт для Индзаги

"Лацио" готовит новый улучшенный контракт для главного тренера команды Симоне Индзаги.

По информации Corriere dello Sport, президент клуба Клаудио Лотито собирается обсудить будущее наставника по окончанию сезона.

Напомним, 43-летний специалист привёл команду к лидерству в Серии А впервые с сезона 1999/00. После 26 туров на счету римлян 62 очка.

Нынешний контракт наставника истекает в 2021 году. "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" следят за развитием ситуации, однако ожидается, что Симоне намерен остаться в нынешнем клубе.

Сейчас Индзаги зарабатывает 1,5 млн евро в год.