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Лацио готовит новый контракт для Индзаги

Италия
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Наставник заслужил новое соглашение

Лацио готовит новый контракт для Индзаги
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"Лацио" готовит новый улучшенный контракт для главного тренера команды Симоне Индзаги.

По информации Corriere dello Sport, президент клуба Клаудио Лотито собирается обсудить будущее наставника по окончанию сезона.

Напомним, 43-летний специалист привёл команду к лидерству в Серии А впервые с сезона 1999/00. После 26 туров на счету римлян 62 очка.

Нынешний контракт наставника истекает в 2021 году. "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" следят за развитием ситуации, однако ожидается, что Симоне намерен остаться в нынешнем клубе.

Сейчас Индзаги зарабатывает 1,5 млн евро в год.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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