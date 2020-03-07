Маурицио Сарри: Завтра нас ожидает самій престижный матч в серии А

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями накануне поединка с "Интером" в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

"Это самый престижный матч в серии А ввиду истории и статуса двух клубов. Также нужно учитывать занимаемые командами места в таблице. После двух последних трансферных окон "Интер", как и мы, стал одним из фаворитов на скудетто. Я ожидаю увидеть захватывающую игру.

Тактически будет сложно, учитывая, как играют наши оппоненты. Ширина "Интера" может вызвать у нас проблемы, но обе команды могут доставить беспокойства друг другу. "Ювентус" должен держать мяч высоко на половине поля соперника. Завтра будет не просто игра", – рассказал Маурицио Сарри.