  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Маурицио Сарри: Завтра нас ожидает самій престижный матч в серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маурицио Сарри: Завтра нас ожидает самій престижный матч в серии А

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев поделился ожиданиями от "Дерби Италии"

Маурицио Сарри: Завтра нас ожидает самій престижный матч в серии А
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями накануне поединка с "Интером" в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

"Это самый престижный матч в серии А ввиду истории и статуса двух клубов. Также нужно учитывать занимаемые командами места в таблице. После двух последних трансферных окон "Интер", как и мы, стал одним из фаворитов на скудетто. Я ожидаю увидеть захватывающую игру.

Тактически будет сложно, учитывая, как играют наши оппоненты. Ширина "Интера" может вызвать у нас проблемы, но обе команды могут доставить беспокойства друг другу. "Ювентус" должен держать мяч высоко на половине поля соперника. Завтра будет не просто игра", – рассказал Маурицио Сарри.

Напомним, матч пройдет завтра без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...