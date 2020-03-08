Забыть о короне и фарсе. Ювентус - Интер. Анонс и прогноз матча

8 марта. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Марко Гвида

Последние недели в Серии А были фарсом. В то время, как Италия боролась с коронавирусом, клубы боролись между собой, пытаясь урвать кусок преимущества в отвратительной борьбе за календарь. Особенно "отличились" "Ювентус" и "Интер", пытаясь играть Дерби Италии в угоду самим себе - переносить на день, на неделю, на май, открывать и закрывать трибуны. Закончило этот фарс лишь решение Правительства закрыть трибуны всех стадионов в стране. И сегодня команды попытаются отвлечься от эпидемии, созданного ими же фарса, от не лучшей игровой формы и продолжить борьбу за Скудетто в этом замечательном в спортивном плане сезоне. Получится ли?

Дерби на фоне критики

Свой последний матч "Ювентус", как и "Интер", провёл полторы недели тому. В Еврокубках. И уступил в Лионе в Лиге Чемпионов (0:1), отыграв крайне слабо. До этого он с трудом переиграл аутсайдеров "Брешию" и СПАЛ, отскочил в Кубке против "Милана", проиграл в Вероне. Впервые с сезона 2015/16 не добыл 20 побед в первых 25-ти турах лиги. Футбола Маурицио Сарри не видно, и разочарование и раздражение в клубе велики. Сам Сарри признает, что не сумел убедить игроков в важности быстрой игры в пас. Правда, на последних тренировках вроде бы началось движение, но ведь и ранее он говорил, что на тренировках команда действует в два раза быстрее. Игровой кризис налицо.

"Интер" также не впечатлял в атаке и часто подвергался критике за банальную тактику забросов на форвардов, игру от обороны и слабое владение мячом. Он одержал лишь две победы в шести последних матчах лиги. Причем и тогда слабо играл до перерыва. Второй тайм дерби с четырьмя голами вроде бы снимал все вопросы по яркости и характеру команды. Но затем в очной битве с "Лацио" она как раз упустила преимущество и проиграла. А две победы над "Лудогорцем" в Лиге Европы после этого (2:0 и 2:1) не принесли особых новостей. Курьезный гол лежащего на газоне Лукаку на пустом "Сан-Сиро", слишком легко пропущенный Годином прострел, лишь 51:49 по владению мячом...

Дебют против эндшпиля

Если говорить о козырях команд и типе игры, нет сомнений, что "Юве" сегодня победит по владению мячом. Он любит этот компонент игры, Сарри требует держать мяч на половине поля "Интера" и агрессивно прессинговать соперника при его потере. Именно такой второй тайм Дерби Италии в первом круге принес чемпиону заслуженную победу. Миланцы же будут забрасывать на форвардов и выходить из-под прессинга с помощью флангов. Они обучены такому гостевому варианту. Более того - в гостях набрали больше очков, чем дома. Да и в целом в лиге забили больше и пропустили меньше, чем туринцы. Так что их тактика не менее легитимна. Даже в атаке.

Также команда Антонио Конте мощно начинает, часто забивает в дебюте, потому и лидер лиги по минутам ведения в счете. Команда Сарри как раз начинает слабо, даже редко пробивает по воротам в первые полчаса. Но ухитряется не пропускать, а в игре во втором тайме и дома очень сильна. Она как раз открывала счет чаще, чем кто-либо другой - 23 раза из 25-ти, реже всех уступала в счете (всего 133 минуты). Потому в этом матче уже многое можно будет предсказать по дебюту. И по первому голу. Отметим также 15 игроков "Интера", уже забивавших в лиге (лидер) и, с другой стороны, Криштиану Роналду, участвовавшего почти в половине голов "Ювентуса".

Кадры

Конте не изменит своей схеме 3-5-2. Причём более атакующий Кристиан Эриксен вновь останется в запасе. А травмы Сенси и Гальярдини не оставляют вариантов в центре поля. Он будет выносливым и боевитым. За место на правом фланге борются Кандрева и уже готовый играть Д'Амброзио (Мозес травмирован). Слева Эшли Янг должен опередить автора гола против "Лудогорца" Бираги. А в центре обороны Бастони почти наверняка вытеснит все слабеющего Година.

В атаке выйдет все тот же тандем Лукаку-Лаутаро Мартинес. Последний не забивал в своих предыдущих четырех матчах, первый как раз забивает активно, а по голам в гостях (12) и вовсе лучший в лиге. Хотя "Лацио" Ромелу не забил. Ныне он попытается избежать первой в сезоне серии из двух матчей лиги без голов. Ну а главная новость - возвращение вратаря и капитана Самира Хандановича. Что экс-вратарь "Интера" Джанлука Пальюка назвал "фундаментальным" и "возвращающим команде уверенность в себе". "Разница между запасным вратарем и первым вратарем и капитаном огромна". И вправду, учитывая неуверенную игру Паделли в отсутствие словенца.

В "Ювентусе" дилемм побольше. Капитан Джорджо Кьеллини уже выходил в стартовом составе, но все же есть сомнения в его физической готовности после тяжёлой травмы. Потому тандем Бонуччи-Де Лихт выглядит более вероятным в центре обороны. В центре поля разочаровывают все - Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Рабио, Рэмзи, Хедира только-только оправился от травмы. Первые трое все же выглядят приличнее других, а отдохнувший Миралем способен на многое. Скорость паса зависит главным образом от него.

Немало дилемм и в атаке. Причём прежде всего тактические. Даже возможен переход команды на 4-4-2 с Дибалой и Криштиану Роналду в атаке. Этот тандем как раз в неплохой форме. КриРо желает установить единоличный рекорд лиги - 12 матчей с забитыми подряд в течение одного сезона. Хуан Куадрадо ассистировал ему против СПАЛ. Он может занять место и правого вингера, и правого полузащитника (тогда Данило сыграет справа в обороне), и правого защитника. Разумеется, не забываем и о Гонсало Игуаине, авторе победного гола в миланском Дерби Италии. Как и тогда, его выход на замену может стать решающим. Также в запасе Бернардески и Дуглас Коста.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Криштиану Роналду, Дибала

"Интер": Ханданович, Бастони, Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Брозович, Весино, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес

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Прямая речь

Маурицио Сарри , главный тренер "Ювентуса": "Это наиболее престижный матч в лиге, учитывая историю клубов. А в нынешнем сезоне еще и ситуация в турнирной таблице добавляет интерес. Будет любопытная игра, тяжёлая в тактическом плане. Широкая игра соперника может создать нам проблемы. Но и мы можем создать им проблемы. Мы обладаем игроками атаки разных стилей, потому даже при вроде бы той же схеме команда способна измениться".

Антонио Конте , главный тренер "Интера": "Речь всегда о большом матче, но ныне это еще и борьба за Скудетто. Мы готовы, несмотря на все проблемы. Нужно работать тяжело, оставаться профессионалами. При пустых трибунах матч будет странным, напоминать тренировку. И очень опасно относиться к нему так. Они очень сильны, но у нас есть амбиции приблизиться к ним как можно плотнее. Судьбу игры решат детали".

Прогноз: Ювентус - Интер 2:1

Именно ныне шанс отобрать Скудетто у "Ювентуса" кажется наиболее реальным. Как и шанс победить его в Турине без его болельщиков. С другой стороны, дома "Юве" выиграл семь матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 21:3. А счет по победам в 14-ти последних очных матчах - 8:1. В Турине "Интер" не побеждал с 2012-го года. Кроме того, после вынужденного простоя именно команде Конте будет сложнее завестись, найти ритм. Давление на нее из-за трехочкового отставания велико, в первом круге она тактически проиграла "Ювентусу" и с тех пор не нашла ничего нового. Конте говорит о деталях? Как раз детали обычно играют за "Юве".