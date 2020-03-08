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Сарри: Матч Юве - Интер – самый престижный в Италии

Италия
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Наставник высказался накануне ключевого поединка чемпионата

Сарри: Матч Юве - Интер – самый престижный в Италии
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал матч против "Интера".

"Из-за истории и статуса клубов, а также исходя из занимаемых позиций в нынешнем сезоне, это самый престижный матч в Серии А. После двух трансферных окон "Интер", как и мы, стал одним из фаворитов в борьбе за Скудетто. Я ожидаю увидеть захватывающий матч.

Тактически будет сложно, учитывая, как играет наш соперник. Ширина атаки "Интера" может доставить нам проблемы, но думаю, что обе команды доставят проблемы друг другу. Одна из наших целей состоит в том, чтобы держать мяч высоко на их половине поля. В воскресенье это будет важнее обычного

Несколько наших игроков вернуться после травм, что существенно нам поможет", – цитирует Сарри Juventus TV.

Напомним, что сегодняшний матч пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Маурицио Сарри
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