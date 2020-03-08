  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Министр спорта Италии хотел отменить матчи Серии А за минуту до начала тура
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр спорта Италии хотел отменить матчи Серии А за минуту до начала тура

Италия
(1 голосов)

В стране обеспокоены эпидемией коронавируса

Министр спорта Италии хотел отменить матчи Серии А за минуту до начала тура
Новина українською

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи Серии А из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за этого был отложен старт матча "Парма" – "СПАЛ", который должен был начаться в 13:30. Игроки команд стояли в подтрибунном помещении, однако буквально за минуту до старта их отправили обратно в раздевалки.

В итоге начало матча перенесли на 14:45. Также сегодня пройдут и остальные поединки, включая "Ювентус" – "Интер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Парма (Парма) СПАЛ (Феррара)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...