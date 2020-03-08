Министр спорта Италии хотел отменить матчи Серии А за минуту до начала тура

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи Серии А из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за этого был отложен старт матча "Парма" – "СПАЛ", который должен был начаться в 13:30. Игроки команд стояли в подтрибунном помещении, однако буквально за минуту до старта их отправили обратно в раздевалки.

В итоге начало матча перенесли на 14:45. Также сегодня пройдут и остальные поединки, включая "Ювентус" – "Интер".