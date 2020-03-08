Стефано Пиоли: Игра без зрителей – это не футбол. Но Милану не нужны никакие оправдания

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение от "Дженоа" в матче 26-го тура Серии А.

"Игра без зрителей – это не футбол. Это относится ко всем командам, особенно к хозяевам матчей. Несмотря на это, у нас были шансы продемонстрировать свои качества, показать, что у нас достаточно сил преодолеть все трудности и одержать победу, но мы не выиграли, и по большому счету это наша вина.

Нам не нужны никакие оправдания: ни матчи без зрителей, ни любые другие проблемы или разногласия внутри клуба. Мы должны быть более целеустремленными в ключевые моменты игр.

Не могу сказать, что мы не играли, наоборот, но из 22 ударов по воротам всего несколько оказались точными. Я хочу, чтобы мы были более нацеленными в ключевые моменты матча. Вдобавок мы допустили две ошибки и пропустили.

Когда пропускаешь в моменте, когда твоих игроков в штрафной больше, чем игроков соперника, значит, с твоим отношением к делу что-то не так", – рассказал Стефано Пиоли.