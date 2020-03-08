Сайт Серии А: Противоречивые заявления правительства Италии не помогают преодолеть сложности, спровоцированные коронавирусом

Официальный сайт Серии А опубликовал заявление относительно разговоров вокруг отмены нынешнего футбольного сезона национального первенства из-за коронавируса в Италии.

"Серия А с самого первого дня чрезвычайного положения в стране соблюдала все рекомендации правительства (в целях наивысшего приоритета здравоохранения), даже когда они выражались неопределенным и противоречивым образом. Чтобы защитить здоровье спортсменов и сотрудников клубов, лига собрала на прошлой неделе на селекторном совещании врачей под руководством профессора Касаско, чтобы установить процедуры и поведение для защиты здоровья.

Задержка матча "Парма" – СПАЛ была вынужденной из-за запроса FIGC (Федерации футбола Италии) по запросу AIC (Ассоциации футболистов Италии). Несмотря на нарушение положений указа, которые предписывают проведение матчей без зрителей, за несколько минут до свистка AIC попросил приостановить чемпионат, заявив о возможной забастовке со стороны игроков.

Этот запрос поставил под серьезный риск существование системы, и без того получившей ущерб из-за режима чрезвычайной ситуации, еще и угрожая лишить зарплаты футболистов. Совет директоров Серии А счел необходимым продолжить следовать указу правительства и проводить матчи за закрытыми дверями. Решение также было принято в соответствии с обязательствами по телевизионным правам.

Регулярные и противоречивые заявления правительства лишь усугубляют общее замешательство и определенно не помогают системе преодолеть сложности, спровоцированные коронавирусом", – написано в заявлении Серии А.