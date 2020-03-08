Серия А. Ювентус - Интер 2:0. Хватило одних стен

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 2:0

Голы: Рэмзи 54, Дибала 67

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро (Де Шильо 78), Бентанкур, Рэмзи, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала 59), Криштиану Роналду, Игуаин (Бернардески 80)

"Интер": Ханданович, Бастони, Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева (Гальярдини 74), Брозович, Весино, Барелла (Эриксен 59), Янг, Лукаку (А. Санчес 77), Л. Мартинес

Предупреждения: Криштиану Роналду 87 - Шкриньяр 63, Весино 71, Брозович 79

После фарса последних недель с переносом, открытием и закрытием трибун Дерби Италии наконец-то состоялось. Без зрителей. Обе команды подошли к нему отдохнувшими, но нервными. "Ювентус" играл слабо, в недавних матчах впервые за 6-7 лет остался без ударов в створ и пропустил наибольшее число таких. В лиге впервые после трех лет не добыл 20 побед в 25-ти первых турах. А "Интер" одержал лишь две победы в последних шести матчах лиги, уступил в очной битве "Лацио". В случае поражения и в дерби он рисковал вылететь из борьбы за Скудетто. И все это подготовило почву для осторожного матча. А в таких сюрпризов мало.

В последнее время "Ювентус" начинает матчи слабо, а затем понемногу добавляет. Здесь в качественном и энергичном с обеих сторон первом тайме получилось наоборот. Хозяева нанесли шесть ударов по воротам за первые 15 минут, владели мячом 65 процентов времени. Неожиданные изменения в стартовом составе (без Пьянича, Дибалы, с Куадрадо в обороне) срабатывали. Предсказываемый прессой нередкий переход на 4-4-2 с Дугласом Костой и Матюиди на краях позволял растягивать соперника и опасно забрасывать в штрафную. А удар головой Де Лихта с углового заставил Хандановича отлично тащить. Как и удар Матюиди слева.

Вскоре "Интер" довольно прочно перехватил инициативу. Весино и Брозович начали появляться глубоко в атаке, Кандрева активничал на правом фланге. Как результат - гости выдали свои 15 минут с семью ударами по воротам. Проблема, как и у хозяев, была в качестве. Из 19-ти ударов по воротам обеих команд в первом тайме лишь четыре попали в створ. Щесны отбил лишь один удар - лучшего на поле Брозовича издали. Кандрева несколько раз стрелял также издали и не так точно. А концовка тайма и вовсе была лишена остроты. Как и самое начало второго, в котором "Интер" также весьма неплохо владел мячом.

Впрочем, "нерадзурри" ведь не любят мяч, не входят даже в Топ-7 Серии А по владению. И потому ожидаемо были пойманы. Матюиди прорвался по левому флангу, получил пас, прострелил, Роналду не укротил мяч, но оставил Рэмзи, и тот пробил между ногами защитника. И тут же вспомнилось, что дома "зебры" во всех турнирах с начала сезона не победили лишь однажды. Похоже, вспомнили и команды. Поскольку "Юве" заиграл сверхуверенно, а "Интер" просто исчез. Так что гол вышедшего на замену Дибалы также не удивил. Пауло в контратаке получил от Рэмзи, классно убрал Янга правой и забил хитрым тычком левой.

"Ювентус" вышел на 9:1 по победам в 15-ти последних очных матчах. Победил всех соперников дома в восьми матчах подряд с общей разницей мячей 23:3. И на этот раз даже без болельщиков. И без гола Роналду, оставшегося "лишь" на повторении рекорда матчей лиги с забитыми - 11. Видимо, стены и вправду помогают. Уж точно - тренерская работа. Как и в матче первого круга, последний гол Маурицио Сарри принесла замена. Как и тогда, "Юве" уничтожил соперника во втором тайме. А Антонио Конте уже в который раз не выигрывает/проигрывает Топ-матч. Шесть потерянных очков отставания оставляют ему мало шансов на Скудетто.