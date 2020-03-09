  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Старая синьора блистала без зрителей. Ювентус – Интер 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старая синьора блистала без зрителей. Ювентус – Интер 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Во втором тайме хозяева уверенно одолели гостей

Старая синьора блистала без зрителей. Ювентус – Интер 2:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Максимально динамичный футбол продемонстрировали команды в первом тайме – много точных и быстрых передач, которые, тем не менее, не часто приводили к остроте у ворот Щенсны и Хандановича. В тех случаях, когда удары все же наносились, Войцех и Самир действовали уверенно на последнем рубеже. Было предчувствие, что голы команды отложили на второй тайм – так и вышло. "Интер" перестал прессинговать даже средним блоком, окончательно осев у своей штрафной площадки, за что "Ювентус" и наказал – сначала забил Рэмзи, а затем перформанс устроил Дибала. Счет 2:0 полностью отображает события на поле, команда Сарри возвращается на первую строчку в турнирной таблице Серии А (63 очка), опережая "Лацио" и "Интер" на 1 и 9 баллов соответственно.

Смотрите видеообзор центрального матча 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

Турин. "Альянц Стэдиум".

"Ювентус" – "Интер" 2:0

Голы: Рэмзи (54), Дибала (67)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...