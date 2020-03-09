Старая синьора блистала без зрителей. Ювентус – Интер 2:0. Обзор матча и видео голов

Максимально динамичный футбол продемонстрировали команды в первом тайме – много точных и быстрых передач, которые, тем не менее, не часто приводили к остроте у ворот Щенсны и Хандановича. В тех случаях, когда удары все же наносились, Войцех и Самир действовали уверенно на последнем рубеже. Было предчувствие, что голы команды отложили на второй тайм – так и вышло. "Интер" перестал прессинговать даже средним блоком, окончательно осев у своей штрафной площадки, за что "Ювентус" и наказал – сначала забил Рэмзи, а затем перформанс устроил Дибала. Счет 2:0 полностью отображает события на поле, команда Сарри возвращается на первую строчку в турнирной таблице Серии А (63 очка), опережая "Лацио" и "Интер" на 1 и 9 баллов соответственно.

Смотрите видеообзор центрального матча 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

Турин. "Альянц Стэдиум".

"Ювентус" – "Интер" 2:0

Голы: Рэмзи (54), Дибала (67)