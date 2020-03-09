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Конте: Поражение должно помочь Интеру понять, насколько далеко команда находится от Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Признания Антонио

Конте: Поражение должно помочь Интеру понять, насколько далеко команда находится от Ювентуса
Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что вчерашнее поражение туринскому "Ювентусу" стало результатом банальной разницы в уровне команд. Цитирует наставника "нерадзурри" Sky Sport Italia.

"Мы проиграли им дважды. До стартового свистка шансы выглядели примерно одинаково, мы начали второй тайм лучше, чем соперник, но гол Рэмзи все изменил – в первую очередь, на психологическом уровне. Это поражение должно помочь "Интеру" понять, насколько далеко команда находится от "Ювентуса".

"Бьянконери" становились сильнее в течение восьми сезонов. Проект "Интера" начался полгода назад. Нам нужно выстраивать все постепенно. Остановка соревнований из-за коронавируса? У всех у нас есть семьи, трудно делать вид, что ничего не происходит. Надеюсь, что власть примет решения, которые смогут защитить людей. Нам останется лишь принять их предложения".

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Серия А Интер (Милан) коронавирус
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
09.03.2020 в 12:14
Слово "знаходиться" вживають тоді,коли є потреба щось шукати.Перекладати російські тексти за допомогою Google Translate – не найкраща ідея.
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