  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сарри: Такая победа над Интером – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарри: Такая победа над Интером – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Маурицио на связи

Сарри: Такая победа над Интером – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от Ювентуса
Новина українською

Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над миланским "Интером" (2:0) в рамках 26-го тура Серии А рассказал про отдельно взятых футболистов, а также оценил выступление всей команды. Цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Читайте такжеСерия А. Ювентус - Интер 2:0. Хватило одних стен

"Сегодняшнее выступление – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от команды в этот вечер. Важная победа, но впереди еще 12 матчей – это длинный путь".

"Куадрадо? Если бы он вышел в старте вингером, то Дибала и Коста остались бы на скамейке. Дуглас обеспечил нам вариативность, а Пауло стал джокером, который выстрелил в нужный момент, хоть я и хотел менять его перед голом. Рэмзи нужно видеть перед собой больше поля, иначе он теряется. Сейчас он улучшил свою форму по сравнению с тем этапом, когда выступал треквартистой".

"Коронавирус? Я тренер и могу говорить о футболе – всегда настороженно отношусь к тем, кто считает, что знает все. Не знаю ответов на все эти вопросы: нужно ли забирать у болельщиков футбол, существует ли риск для игроков…"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан) Маурицио Сарри коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...