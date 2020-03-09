Сарри: Такая победа над Интером – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от Ювентуса

Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над миланским "Интером" (2:0) в рамках 26-го тура Серии А рассказал про отдельно взятых футболистов, а также оценил выступление всей команды. Цитирует Сарри Sky Sport Italia.

"Сегодняшнее выступление – это нечто гораздо большее, чем я хотел увидеть от команды в этот вечер. Важная победа, но впереди еще 12 матчей – это длинный путь".

"Куадрадо? Если бы он вышел в старте вингером, то Дибала и Коста остались бы на скамейке. Дуглас обеспечил нам вариативность, а Пауло стал джокером, который выстрелил в нужный момент, хоть я и хотел менять его перед голом. Рэмзи нужно видеть перед собой больше поля, иначе он теряется. Сейчас он улучшил свою форму по сравнению с тем этапом, когда выступал треквартистой".