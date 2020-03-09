Серия А. Красивая победа Сассуоло. Красивая точка сезона?

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Брешия" 3:0

Голы: Капуто 45, 61, Бога 74

Многострадальный 26-ой тур наконец-то был доигран. За десять дней и на фоне призывов остановить матчи. Скорее всего, именно такое решение будет принято завтра. Сегодня же тур, если не сезон, завершал матч в Реджо-Эмилии. "Сассуоло" после трех побед и ничьей уступил здесь же "Парме" и желал реабилитироваться за это, продолжив путь подальше от зоны вылета и поближе к Топ-10. "Брешия" о таком пути лишь мечтает. Воскресная победа СПАЛ опустила ее на 20-ое место, а три очка в последних десяти матчах оставляли мало оптимизма. Разумеется, три очка в 11-ти оставляют еще меньше. Ее прекращение лиги как раз устраивает.

Несмотря на 72 процента владения мячом хозяевами в первом тайме, создавали гости. Первая его часть и вовсе была скучной. Далее Бизоли и Балотелли пробивали издали, Марио и Жмрхал - в упор. Однако Консильи все отбил. А грубая ошибка Мартеллы на 45-ой минуте позволила Дефрелю выложить Капуто. И во втором тайме уже играл лишь "Сассуоло". Удар головой Джанмарко Феррари с подачи углового отбила перекладина, штрафной Локателли - Йоронен. Зато отличный выстрел Капуто из центра штрафной с заброса Бурабии был точным. А затем Бога дважды в своем стиле прорвался с фланга в центр, попав в стойку и в "девятку".

Красивые голы, красивая победа и, похоже, красивая точка нынешней стадии сезона. Если не сезона в целом.