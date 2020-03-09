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Олимпийский комитет Италии на месяц приостановил все спортивные соревнования

Италия
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Однако решение еще должен утвердить премьер-министр

Олимпийский комитет Италии на месяц приостановил все спортивные соревнования
UA-Футбол
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Олимпийский комитет Италии (CONI) принял решение приостановить все спортивные соревнования до 3-го апреля. Это было объявлено на сегодняшнем съезде.

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Ранее, матчи местного чемпионата проводили без зрителей, но позже было принято решение ужесточить меры. Однако, чтобы указ вступил в силу, его еще должен утвердить премьер-министр Италии.

Отметим, что под запрет попадают лишь внутренние итальянские соревнования. На матчи еврокубков и национальной сборной указ не действует. Вероятно, что они будут сыгранны за "закрытыми дверями".

Также сегодня, миланский "Интер" принял решение снять свою команду с Юношеской Лиги Чемпионов.

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В статье: Италия Серия А коронавирус
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Источник:
CONI
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