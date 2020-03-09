Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпийский комитет Италии на месяц приостановил все спортивные соревнования
Однако решение еще должен утвердить премьер-министр
Олимпийский комитет Италии (CONI) принял решение приостановить все спортивные соревнования до 3-го апреля. Это было объявлено на сегодняшнем съезде.
Ранее, матчи местного чемпионата проводили без зрителей, но позже было принято решение ужесточить меры. Однако, чтобы указ вступил в силу, его еще должен утвердить премьер-министр Италии.
Отметим, что под запрет попадают лишь внутренние итальянские соревнования. На матчи еврокубков и национальной сборной указ не действует. Вероятно, что они будут сыгранны за "закрытыми дверями".
Также сегодня, миланский "Интер" принял решение снять свою команду с Юношеской Лиги Чемпионов.