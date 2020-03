Официально: Все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3-го апреля

Все внутренние спортивные соревнования в Италии были на месяц приостановленные. Премьер-министр страны анонсировал указ, который вступит в силу с завтрашнего дня.

Напомним, что на подобном решении настаивал Олимпийский комитет Италии. До 3-го апреля матчи Серии А, B, а также прочие спортивные соревнования проводиться не будут.

OFFICIAL: Serie A has been suspended. #SerieA #Coronavirus