Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3-го апреля
Это то, чего следовало ожидать
Все внутренние спортивные соревнования в Италии были на месяц приостановленные. Премьер-министр страны анонсировал указ, который вступит в силу с завтрашнего дня.
Напомним, что на подобном решении настаивал Олимпийский комитет Италии. До 3-го апреля матчи Серии А, B, а также прочие спортивные соревнования проводиться не будут.
OFFICIAL: Serie A has been suspended. #SerieA #Coronavirus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2020
Отметим, что подобный запрет не действует на матчи Лиги Чемпионов и национальной сборной. Вероятно, они будут проходить без зрителей.
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