Италия
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La Repubblica: у Серии А сезона 2019/20 есть три варианта развития событий
Кому достанется Скудетто?
Чемпионат Италии сезона 2019/20 может быть не доигран из-за вспышки коронавируса. Интересно, что в таком случае, Скудетто никому не достанется. По информации La Repubblica, после запрета проведения спортивных мероприятий на территории Италии до 3 апреля, руководство Серии А рассматривает три варианта для продолжения турнира:
- доиграть чемпионат летом, но это возможно только в случае переноса ЕВРО-2020 на более поздние сроки (осень 2020-го или лето 2021 года)
- проводить матчи каждые 2-3 дня и перенести игры Кубка Италии на лето (июнь и август).
- окончательно отменить розыгрыш. Итоги турнира будут подведены согласно расстановке сил в турнирной таблице после 26-го тура. Лидирующий "Ювентус" не будет объявлен чемпионом, но места в еврокубках распределятся согласно текущему положению дел. При этом коллективы, которые находятся в зоне вылета, останутся в лиге, а из Серии B получат повышение в классе 2 команды. Таким образом, Серия А будет расширена до 22 клубов.
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Комментарии (1)
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lulinha (Мадрид)
10.03.2020 в 11:04
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