Осторожно, черный юмор! Рэмзи забил Интеру и, похоже, жертвой его проклятия теперь стала Серия А

Аарон Рэмзи – игрок туринского "Ювентуса" и национальной сборной Уэльса, ранее футболист защищал цвета лондонского "Арсенала". Примерно во времена его выступлений за "канониров" фанаты заметили грустную закономерность – стоит Аарону забить гол в ворота соперника, как тут же мы с вами узнавали из новостей о смерти той или иной знаменитости.

Таким образом, общественность связывала "автографы" Рэмзи с кончинами Бен Ладена, Стива Джобса, Муаммара Каддафи, Бориса Березовского, музыканта Дэвида Боуи, актеров Пола Уокера, Робина Уильямса и Алана Рикмана.

Админы твиттер-аккаунта Football Troll решили В ШУТКУ связать гол Аарона в ворота "Интера" (2:0) с паузой в Серии А.

On Sunday Ramsey scored and this time Serie A is dead.