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Осторожно, черный юмор! Рэмзи забил Интеру и, похоже, жертвой его проклятия теперь стала Серия А

Италия
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Осторожно, черный юмор! Рэмзи забил Интеру и, похоже, жертвой его проклятия теперь стала Серия А
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Аарон Рэмзи – игрок туринского "Ювентуса" и национальной сборной Уэльса, ранее футболист защищал цвета лондонского "Арсенала". Примерно во времена его выступлений за "канониров" фанаты заметили грустную закономерность – стоит Аарону забить гол в ворота соперника, как тут же мы с вами узнавали из новостей о смерти той или иной знаменитости.

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Таким образом, общественность связывала "автографы" Рэмзи с кончинами Бен Ладена, Стива Джобса, Муаммара Каддафи, Бориса Березовского, музыканта Дэвида Боуи, актеров Пола Уокера, Робина Уильямса и Алана Рикмана.

Админы твиттер-аккаунта Football Troll решили В ШУТКУ связать гол Аарона в ворота "Интера" (2:0) с паузой в Серии А.

Именно вчера в Италии на месяц запретили все спортивные мероприятия из-за коронавируса, в том числе матчи Серии А. По информации La Repubblica, руководство итальянского футбола рассматривает три варианта развития ситуации: доиграть чемпионат летом, уплотнить календарь либо завершить первенство с текущими результатами.

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В статье: Аарон Рэмси Серия А
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