Тоттенхэм готов приобрести резервного защитника Реала

Этим летом Эдер Милитао может оказаться в новой команде. Информацию об этом передает El Desmarque.

Бразилец, летом перешедший в "Реал", так и не сумел закрепиться в составе "сливочных". На его счету всего лишь девять матчей, в большинстве из которых он выходил на замену.

"Спасти" Милитао хочет "Тоттенхэм". Лондонский клуб ищет нового футболиста, который пополнит их защитние ряды. Источник передает, что "шпоры" уже контактировали с "Реалом" касательно возможного трансфера.

Напомним, что летом "Тоттенхэм" потеряет основного защитника, у которого заканчивается контракт.