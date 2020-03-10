Серия А может быть приостановлена до конца мая - Скудетто будет разыграно с помощью плей-офф

В последнее время, Италию сильно штормит из-за коронавируса. Серия А очень сильно страдает из-за этого и уже была на один месяц приостановлена.

Однако, меры могут быть гораздо жестче. Сегодня федерация футбола Италии предложила перенести окончание сезона на конец мая. Чемпион может быть определен при помощи одного из сценариев.

Первый - Скудетто не будет присваиваться, второй - чемпионство получит текущий лидер ("Ювентус"). А вот третий вариант предлагает провести раунд плей-офф, при помощи которого и определится чемпион.

Решение должно быть принято до 23-го марта.