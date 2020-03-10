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Серия А может быть приостановлена до конца мая - Скудетто будет разыграно с помощью плей-офф

Италия
(1 голосов)

Или чемпиона может не быть вообще

Серия А может быть приостановлена до конца мая - Скудетто будет разыграно с помощью плей-офф
UA-Футбол
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В последнее время, Италию сильно штормит из-за коронавируса. Серия А очень сильно страдает из-за этого и уже была на один месяц приостановлена.

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Однако, меры могут быть гораздо жестче. Сегодня федерация футбола Италии предложила перенести окончание сезона на конец мая. Чемпион может быть определен при помощи одного из сценариев.

Первый - Скудетто не будет присваиваться, второй - чемпионство получит текущий лидер ("Ювентус"). А вот третий вариант предлагает провести раунд плей-офф, при помощи которого и определится чемпион.

Решение должно быть принято до 23-го марта.

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В статье: Серия А коронавирус
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Источник:
Football Italila
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