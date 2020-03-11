Италия
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Ювентусу нужен форвард Тоттенхэма
Кейн может сменить клубную прописку
Руководство "Ювентуса" хочет подписать нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейна, сообщает Tuttosport.
Действующие чемпионы итальянской Серии А заинтересованы также в приобретении форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, который проводит этот сезон в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды.
"Тоттенхэм" оценивает Кейна в £ 150 млн (€ 172 млн). В нынешней кампании Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги.
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