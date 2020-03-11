  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентусу нужен форвард Тоттенхэма
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентусу нужен форвард Тоттенхэма

Италия
(1 голосов)

Кейн может сменить клубную прописку

Ювентусу нужен форвард Тоттенхэма
Новина українською

Руководство "Ювентуса" хочет подписать нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейна, сообщает Tuttosport.

Действующие чемпионы итальянской Серии А заинтересованы также в приобретении форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, который проводит этот сезон в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды.

"Тоттенхэм" оценивает Кейна в £ 150 млн (€ 172 млн). В нынешней кампании Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...