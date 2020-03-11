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Пирло возглавит Ювентус U-23

Италия
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В августе Пирло получит лицензию УЕФА категории PRO

Пирло возглавит Ювентус U-23
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Экс-игрок "Ювентуса" Андреа Пирло будет назначен главным тренером молодёжной команды туринцев, сообщает La Stampa.

Пирло возглавит "Ювентус" U23 со следующего сезона. 40-летний итальянец уже согласовал контракт с клубом.

Пирло выступал в "Ювентусе" на протяжении четырёх лет, сыграл 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач.

Бывший футболист ещё не работал на должности тренера.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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