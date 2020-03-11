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СМИ: Рангник отказался возглавить Милан

Италия
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Итальянцам придется искать другого кандидата

СМИ: Рангник отказался возглавить Милан
UA-Футбол
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Уже долгое время итальянский "Милан" вел переговоры с Ральфом Рангником. И, несмотря на прошлые договоренности, крайне вероятно, что сделки не будет.

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По данным Sky Germany, именно немецкий наставник принял решение отказать итальянской стороны. Его оситуация клуба с финансовым ФП, из-за чего команду могут вновь исключить из еврокубков.

Нынешний тренер "Милана" Стефано Пиоли останется на своем посту до конца сезона. А уже летом будет принято окончательное решение касательно его будущего.

Остается лишь неизвестным, когда сезон в Серии А будет завершен. Все из-за коронавируса.

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В статье: Ральф Рангник Милан
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