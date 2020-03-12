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Официально: Интер приостановил тренировки из-за коронавируса у защитника Ювентуса
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Пресс-служба миланского "Интера" сообщила о том, что приостанавливает проведение всех мероприятий клуба на неопределенный срок в связи с позитивным результатом теста на коронавирус у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.
По дополнительной информации авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, речь идет также и о прекращении тренировок "нерадзурри". Не исключено, что итальянский гранд будет помещен на карантин в полном составе.
Сообщается, что в клубе предпринимают все необходимые шаги и процедуры, чтобы предотвратить распространение недуга среди работников и футболистов клуба. Напомним, что Криштиану Роналду остался на Мадейре.