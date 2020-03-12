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Гасперини: Мы вернулись в совсем другой мир – это похоже на чуму, слышно звуки сирен скорой помощи
Скрипт словно из фильмов Кристофера Нолана
"Аталанта" вернулась в Италию после победы в противостоянии с "Валенсией" в рамках Лиги чемпионов (3:4), но Джан Пьеро Гасперини признался, что он вернулся в другой мир. Цитирует тренера Corriere dello Sport.
"Мы знали, что происходит что-то страшное, но не настолько же. С воскресенья все кардинально изменилось. Мы не знаем, что делать, нам говорят оставаться дома. Это сложно, но мы постараемся. Как и все, понятия не имеем, что будет дальше. Что с чемпионатом, что с еврокубками? Сыграем ли мы вообще в этом сезоне?"
"База закрыта. Нас 20 человек плюс штаб, мы хотим поиграть в футбол – конечно, соблюдая протокол. Парни говорят: "до встречи, увидимся". Но где увидимся? На улицах блокпосты, это похоже на чуму – я слышу звуки сирен машин скорой помощи. Мы привыкнем, итальянцы это умеют, но это уже совсем другой мир".
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