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Гасперини: Мы вернулись в совсем другой мир – это похоже на чуму, слышно звуки сирен скорой помощи

Италия
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Скрипт словно из фильмов Кристофера Нолана

Гасперини: Мы вернулись в совсем другой мир – это похоже на чуму, слышно звуки сирен скорой помощи
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"Аталанта" вернулась в Италию после победы в противостоянии с "Валенсией" в рамках Лиги чемпионов (3:4), но Джан Пьеро Гасперини признался, что он вернулся в другой мир. Цитирует тренера Corriere dello Sport.

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"Мы знали, что происходит что-то страшное, но не настолько же. С воскресенья все кардинально изменилось. Мы не знаем, что делать, нам говорят оставаться дома. Это сложно, но мы постараемся. Как и все, понятия не имеем, что будет дальше. Что с чемпионатом, что с еврокубками? Сыграем ли мы вообще в этом сезоне?"

"База закрыта. Нас 20 человек плюс штаб, мы хотим поиграть в футбол – конечно, соблюдая протокол. Парни говорят: "до встречи, увидимся". Но где увидимся? На улицах блокпосты, это похоже на чуму – я слышу звуки сирен машин скорой помощи. Мы привыкнем, итальянцы это умеют, но это уже совсем другой мир".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) коронавирус
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