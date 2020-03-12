Гасперини: Мы вернулись в совсем другой мир – это похоже на чуму, слышно звуки сирен скорой помощи

"Аталанта" вернулась в Италию после победы в противостоянии с "Валенсией" в рамках Лиги чемпионов (3:4), но Джан Пьеро Гасперини признался, что он вернулся в другой мир. Цитирует тренера Corriere dello Sport.

"Мы знали, что происходит что-то страшное, но не настолько же. С воскресенья все кардинально изменилось. Мы не знаем, что делать, нам говорят оставаться дома. Это сложно, но мы постараемся. Как и все, понятия не имеем, что будет дальше. Что с чемпионатом, что с еврокубками? Сыграем ли мы вообще в этом сезоне?"