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Ругани рассказал о своем самочувствии

Италия
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С игроком все хорошо

Ругани рассказал о своем самочувствии
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о самочувствии.

"Все вы слышали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Сейчас я чувствую ещё большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестёр, кто трудится в больницах, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает", – написал Ругани в своём "инстаграме".

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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В статье: Ювентус (Турин) Даниэль Ругани Даниэле Ругани
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