У игрока Сампдории обнаружен коронавирус

У форварда "Сампдории" Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в "твиттере" footballitalia.

В этом сезоне Габбьядини сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее эту инфекцию нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.

#Sampdoria announce that forward Manolo Gabbiadini has tested positive for Coronavirus, the second Serie A player to be diagnosed https://t.co/KwHswNxSOD #SerieA #Coronavirus pic.twitter.com/bQDskzDOgV