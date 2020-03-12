Мауро Икарди близок к возвращению в Серию А

Мауро Икарди этим летом покинет "ПСЖ" и вернется обратно в Серию А. По крайней мере, информацию об этом передает Gazzetta dello Sport.

Однако не стоит ждать того, что он вновь наденет футболку "Интера". Антонио Конте не рассчитывает на форварда и будет настаивать на его продаже.

В его трансфере очень заинтересован "Ювентус". Они готовы удовлетворить запросы миланцев (65 миллионов) и уже контактировали с агентом аргентинца.

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Сейчас Мауро, который временно защищает цвета "ПСЖ", успел провести 30 матчей и забил 20 голов.