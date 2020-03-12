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Ювентус отправлен на карантин - всего изолирован 121 сотрудник клуба
У одного игрока диагностирован коронавирус
Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", практически все сотрудники клуба были изолированы. Напомним, что вчера у Ругани был диагностирован коронавирус.
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Всего на карантин был отправлен 121 человек. Сюда входят футболисты, менеджеры, тренерский штаб. Также сообщается, что в этот список попал президент клуба Андреа Аньелли.
COVID-19, un aggiornamento— JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2020
https://t.co/smXPHwzxte pic.twitter.com/oxigdn80S4
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сейчас не находится с командой, он улетел в Португалию к матери.
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