Ювентус отправлен на карантин - всего изолирован 121 сотрудник клуба

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", практически все сотрудники клуба были изолированы. Напомним, что вчера у Ругани был диагностирован коронавирус.

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Всего на карантин был отправлен 121 человек. Сюда входят футболисты, менеджеры, тренерский штаб. Также сообщается, что в этот список попал президент клуба Андреа Аньелли.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сейчас не находится с командой, он улетел в Португалию к матери.