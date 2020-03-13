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С Роналду, Иличичем и тремя игроками Лацио: Opta опубликовала сборную сезона Серии А

Италия
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Они не верят, что сезон будет продолжен?

С Роналду, Иличичем и тремя игроками Лацио: Opta опубликовала сборную сезона Серии А
UA-Футбол
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Из-за вспышки коронавируса, был временно приостановлен чемпионат Италии. Чтобы не тратить время зря, статистический портал Opta назвал сборную лучших игроков турнира.

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Большинство мест получил "Ювентус" (4 игрока) и "Лацио" (3). У "Интера", "Аталанты", "Милана" и "Наполи" по одному представителю.

Напомним, что на данный момент в Серии А лидирует "Ювентус", который на один пункт опережает "Лацио".

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В статье: Криштиану Роналду Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Чиро Иммобиле Аталанта (Бергамо) Франческо Ачерби Хуан Куадрадо Луис Альберто Йосип Иличич Интер (Милан) Лацио (Рим) Наполи (Неаполь) Стефан де Врей Милан Войцех Щенсны Тео Эрнандес Фабиан Руис
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