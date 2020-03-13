С Роналду, Иличичем и тремя игроками Лацио: Opta опубликовала сборную сезона Серии А

Из-за вспышки коронавируса, был временно приостановлен чемпионат Италии. Чтобы не тратить время зря, статистический портал Opta назвал сборную лучших игроков турнира.

Большинство мест получил "Ювентус" (4 игрока) и "Лацио" (3). У "Интера", "Аталанты", "Милана" и "Наполи" по одному представителю.

11 - Questo è il miglior 11 basato sui dati Opta del campionato sin qui disputato di #SerieA. Forza.#OptaTopXI pic.twitter.com/K1pFMEgsgL — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 12, 2020

Напомним, что на данный момент в Серии А лидирует "Ювентус", который на один пункт опережает "Лацио".