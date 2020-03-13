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С Роналду, Иличичем и тремя игроками Лацио: Opta опубликовала сборную сезона Серии А
Они не верят, что сезон будет продолжен?
Из-за вспышки коронавируса, был временно приостановлен чемпионат Италии. Чтобы не тратить время зря, статистический портал Opta назвал сборную лучших игроков турнира.
Большинство мест получил "Ювентус" (4 игрока) и "Лацио" (3). У "Интера", "Аталанты", "Милана" и "Наполи" по одному представителю.
11 - Questo è il miglior 11 basato sui dati Opta del campionato sin qui disputato di #SerieA. Forza.#OptaTopXI pic.twitter.com/K1pFMEgsgL— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 12, 2020
Напомним, что на данный момент в Серии А лидирует "Ювентус", который на один пункт опережает "Лацио".