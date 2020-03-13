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У четырех игроков Сампдории диагностирован коронавирус
Главное, чтобы такие новости появлялись реже
Все больше и больше новостей появляются о том, что современные спортсмены заболевают коронавирусом. Сейчас подобное известие опубликовала итальянская "Сампдория".
Сразу у четырех игроков был диагностирован этот недуг. Речь идет об Омаре Колли, Эльбине Экдале, Антонино ла Гумине и Мортене Торсбю. Напомним, что ранее коронавирусом заболел форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини.
#COVID19: nuova comunicazione U.C. #Sampdoria del 13 marzo 2020 https://t.co/8GD70tL0sZ pic.twitter.com/94gSlPBPY5— U.C. Sampdoria (@sampdoria) March 13, 2020
Напомним, что на данный момент Серия А была временно приостановлена.