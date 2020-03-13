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У четырех игроков Сампдории диагностирован коронавирус

Италия
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У четырех игроков Сампдории диагностирован коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Все больше и больше новостей появляются о том, что современные спортсмены заболевают коронавирусом. Сейчас подобное известие опубликовала итальянская "Сампдория".

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Сразу у четырех игроков был диагностирован этот недуг. Речь идет об Омаре Колли, Эльбине Экдале, Антонино ла Гумине и Мортене Торсбю. Напомним, что ранее коронавирусом заболел форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини.

Напомним, что на данный момент Серия А была временно приостановлена.

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В статье: Эльбин Экдаль Сампдория (Генуя) Омар Колли коронавирус Антонино ла Гумина Мортен Торсбю
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