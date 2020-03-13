Наполи - главный претендент на Йовича

Исходя из информации в СМИ, карьера Луки Йовича в "Реале" будет очень недолгой. Об этом передает AS.

Сейчас на сербского нападающего претендует "Наполи". По данным СМИ, итальянская сторона готова выплатить за него порядка 50 миллионов.

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Руководство "Реала" пока не приняло решение касательно будущего Йовича. Вероятно, что они захотят выручить за него не менее 65 миллионов. Именно столько было заплачено прошлым летом.

Сейчас на счету серба 21 матч и два забитых гола.