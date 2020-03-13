Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы Серии А отказались разыгрывать Скудетто через плей-офф
Сейчас обсуждается экстренное завершение чемпионата
На данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за вспышки коронавируса. Сейчас идет выбор варианта завершения турнира.
Как сообщает итальянский источник La Gazzetta dello Sport, клубы отказались от варианта розыгрыша Скудетто через плей-офф. Ранее, подобный вариант серьезно рассматривался.
Крайне вероятно, что пропущенные тура Серии А будут доигрываться каждые три дня до конца июня. Подобный вариант возможен лишь при переносе Евро-2020.
На данный момент в Серии А лидирует "Ювентус", опережая "Лацио" на один пункт.