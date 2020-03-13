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Клубы Серии А отказались разыгрывать Скудетто через плей-офф

Италия
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Сейчас обсуждается экстренное завершение чемпионата

Клубы Серии А отказались разыгрывать Скудетто через плей-офф
UA-Футбол
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На данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за вспышки коронавируса. Сейчас идет выбор варианта завершения турнира.

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Как сообщает итальянский источник La Gazzetta dello Sport, клубы отказались от варианта розыгрыша Скудетто через плей-офф. Ранее, подобный вариант серьезно рассматривался.

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Крайне вероятно, что пропущенные тура Серии А будут доигрываться каждые три дня до конца июня. Подобный вариант возможен лишь при переносе Евро-2020.

На данный момент в Серии А лидирует "Ювентус", опережая "Лацио" на один пункт.

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В статье: Серия А коронавирус
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