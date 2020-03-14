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У Кутроне диагностирован коронавирус. Всего в Фиорентине уже четыре зараженных
Три игрока и клубный физиотерапевт
Ещё три представителя "Фиорентины" заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, вчера COVID-19 был диагностирован у нападающего команды Душана Влаховича.
Также положительный результат на вирус дали пробы форварда Патрика Кутроне, защитника Хермана Пеццельи и физиотерапевта "фиалок" Стефано Даинелли. Их состояние в норме.
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