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У Кутроне диагностирован коронавирус. Всего в Фиорентине уже четыре зараженных

Италия
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Три игрока и клубный физиотерапевт

У Кутроне диагностирован коронавирус. Всего в Фиорентине уже четыре зараженных
Новина українською

Ещё три представителя "Фиорентины" заболели коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, вчера COVID-19 был диагностирован у нападающего команды Душана Влаховича.

Также положительный результат на вирус дали пробы форварда Патрика Кутроне, защитника Хермана Пеццельи и физиотерапевта "фиалок" Стефано Даинелли. Их состояние в норме.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне Херман Пеццела
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