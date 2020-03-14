Пароло договорился о новом контракте с Лацио

Полузащитник "Лацио" Марко Пароло договорился с клубом о новом контракте. Нынешнее соглашение сторон истекает по окончанию сезона 2019/20.

Новая сделка будет рассчитана до лета 2021 года.

Пароло выступает за "Лацио" с 2014-го, когда перешел в стан "орлов" из "Пармы".

В нынешнем сезоне хавбек провел 25 матчей, в которых забил 1 гол.