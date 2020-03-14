  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серию А могут возобновить 2-го мая. Сезон закончится 30-го июня
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серию А могут возобновить 2-го мая. Сезон закончится 30-го июня

Италия
(1 голосов)

Команды могут начать тренировки в середине апреля

Серию А могут возобновить 2-го мая. Сезон закончится 30-го июня
Новина українською

La Repubblica сообщает, что чемпионат Италии могут возобновить 2-го мая, в субботу. Матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Завершить сезон планируется 30-го июня.

Если будет принято такое решение, то тренировки команд должны возобновиться в середине апреля.

Напомним, Серия А приостановлена до 3 апреля. Но по информации источника данный вариант невозможен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Repubblica
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...