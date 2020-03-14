Италия
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Серию А могут возобновить 2-го мая. Сезон закончится 30-го июня
Команды могут начать тренировки в середине апреля
La Repubblica сообщает, что чемпионат Италии могут возобновить 2-го мая, в субботу. Матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Завершить сезон планируется 30-го июня.
Если будет принято такое решение, то тренировки команд должны возобновиться в середине апреля.
Напомним, Серия А приостановлена до 3 апреля. Но по информации источника данный вариант невозможен.
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Источник:La Repubblica
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