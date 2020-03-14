Серию А могут возобновить 2-го мая. Сезон закончится 30-го июня

La Repubblica сообщает, что чемпионат Италии могут возобновить 2-го мая, в субботу. Матчи будут проходить без болельщиков на трибунах. Завершить сезон планируется 30-го июня.

Если будет принято такое решение, то тренировки команд должны возобновиться в середине апреля.

Напомним, Серия А приостановлена до 3 апреля. Но по информации источника данный вариант невозможен.