Йосип Прекрасный и Ужасный: Тучные и худые годы Йосипа Иличича

Казалось, "Аталанту" и Йосипа Иличича не может остановить никто. Команда забила 87 мячей в 34-ех матчах, в том числе восемь - в двух матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов. 70 в 25-ти в Серии А, чего не удавалось никому с сезона 1958/59. Всего 14-ая по бюджету зарплат в Италии (36 миллионов евро) команда в своем первом сезоне в Лиге Чемпионов уже заработала 50. Тренер уступившей ей "Валенсии" Альберт Селадес назвал ее голевой бомбой. Правда, ныне "бомбардировки" сорваны коронавирусом. Впрочем, для Иличича это далеко не первое испытание. И из предыдущих он вышел лишь более сильным.

Йосип разный

Библейский Иосиф Прекрасный видел сны о семи худых и семи тучных годах и подготовил Древний Египет к первым. Йосипа Иличича бросало из негатива в позитив и обратно гораздо чаще. И некому было подготовить его, ведь отец, даже имя которого нам неизвестно, скончался в 1989-ом году. С другой стороны, семья уроженца Боснии хорватского происхождения еще до активной фазы Балканских войн переехала в более спокойную Словению и избежала ужасов. Даже обеспечила ребёнку занятия футзалом, из которых и вынес свою технику и умение разобраться с соперником на малой площади. Либо найти дыру для удара мимо него.

Иличич мог и не стать футболистом. Он терял место в академии "Триглава" и во взрослой команде "Интерблока", провалил просмотр в Молдове. И даже думал об учебе в университете. Однако неожиданно получил приглашение от легендарного Златко Заховича и его "Марибора". А через считанные месяцы, вскоре после матча против "Палермо" в Лиге Европы, оказался на Сицилии за 2.3 миллиона евро. Где его также качало из стороны в сторону. То он получал комплименты от прессы "Балерина с мячом" (в хорошем смысле) и назывался преемником Пауло Дибалы и Хавьера Пасторе. То вызывал раздражение.

Маурицио Дзампарини известен не только скандальностью, но и острым глазом на игроков. Первооткрыватель Дибалы, Пасторе, Кавани, Сиригу видел и в Иличиче нечто особенное. "Не продам его и за 30 миллионов. Таких игроков мало. Его креативность и видение поля поражают. Будто у него глаза на затылке. Он точно попадёт в Топ-клуб. Но для него настрой наиболее важен. Ему нужно чувствовать себя важным игроком". Алессандро Диаманти соглашался: "Он - редкий бриллиант. Если бы старался и захотел - попал бы в Топ-клуб". Именно в этом и состояла проблема Йосипа. В желании. В стабильности.

Иличич часто выключался на целые месяцы, оставался с нулём голов в девяти матчах после пяти в пяти. И не терпел тренировки. Один из тренеров в "Палермо" Джан Пьеро Гасперини даже прозвал его "бабушкой" из-за постоянных жалоб на жизнь. "Ты спрашиваешь, как его дела, а он тут же начинает пространно рассказывать, как все плохо". Неиспользованный потенциал и уход всего за 9 миллионов в "Фиорентину" (хотя на пике им интересовались "Милан" и "Ливерпуль") сам Йосип объяснял сумасшедшей сменяемостью тренеров. Но ведь и в стабильной команде, желающей пробиться в Лигу Чемпионов, он не преуспел.

Двойное лечение

В "Фиорентине" он провалился. Короткие периоды успеха (а такие были) сменялись длинными периодами ненависти болельщиков и свиста даже во время его разминки. Перевод в центр поля вызывал раздражение и у него самого, и у окружающих. Словенец оставался "пони с одним трюком" - смещение с фланга и удар издали. Об игре в пас и завершении комбинаций в одно касание в штрафной не было и речи. В схеме 3-4-3 у Паулу Соузы это как раз работало - 15 голов и шесть ассистов в лиге за сезон. Но уже через полгода серия травм, сидение в запасе и обструкция болельщиков довели Йосипа до плача после редкого гола.

Но сегодня 32-летний Иличич - совершенно другой игрок. И совершенно другой человек. Во многом - из-за неизвестной инфекции, атаковавшей его летом 2018-го. "Я думал, что не выживу. С каждым днем становилось лишь хуже. Я не хотел идти спать, боясь, что не проснусь. Много думал о Давиде Астори. Я уже не думал о футболе, только о возвращении к нормальной жизни. А затем начинал с нуля, учился ходить будто ребенок". "Зато теперь я понимаю, что футбол - не все. Жизнь коротка, и глупо думать лишь о работе. Нужно уметь радоваться жизни. Я нашел гармонию. И не думаю о футболе, когда прихожу домой".

История на самом деле нередкая. Смерть в расцвете сил Астори, капитана "Фиорентины", друга и ментора Йосипа, изменила многих. Да и вспоминается история Франческо Ачерби, совсем недавно признавшегося в склонности к алкоголю в молодые годы и желании закончить карьеру. Защитник "Лацио" и сборной Италии заявил, что тяжёлая болезнь (рак) была послана ему свыше и совершенно изменила его. То же произошло и с Иличичем. Он гораздо чаще улыбается, выглядит более раскрепощенным, верит в свои силы. Но и играет на команду, чему свидетельство 38 голов и 20 ассистов в лиге за 2.5 года.

Iliciclone

Иличиклоне (от его фамилии и слова "циклон") и ныне среди лучших по заработанным фолам. Два из них привели к двум пенальти в Валенсии. "Он (Муктар Диакаби) не должен был исполнять этот подкат. Я понял, что если немного отодвинусь, он срубит меня. А во втором эпизоде я предполагал, что от мокрого поля мяч попадёт в отставленную руку". Но это еще не все. Иличич повысил точность ударов и не пытается бить сразу же. А по ходу сезона был лидером в лиге по передачам в штрафной площадке и пасам под удары в открытой игре (без "стандартов"). То есть близок к воротам и взаимодействует с командой.

Флегматичный игрок казался наименее подходящим сверхинтенсивной "Аталанте". Однако Гасперини поверил в него, вытащил из Флоренции за всего 5.5 миллионов и превратил в вариативного игрока. Он уже замыкает из пределов штрафной, как дважды в Валенсии. Ну а гол из центра поля в ворота "Торино" в феврале и ассист на полполя "шведой" в матче сборной в сентябре - признаки виртуоза. Которого благодаря своей феноменальной технике и желанию изумлять при "слишком" высоком росте сравнивают со Златаном Ибрагимовичем. Ныне Иличич стал Иброй не только по стилю, но и по характеру, уровню желания.

Последний игрок итальянской команды в Лиге Чемпионов с "покером" после Андрея Шевченко в 2005-ом году. Наиболее возрастной автор четырех голов в одном матче плей-офф турнира и единственный - в гостевом. Третий игрок в истории ЛЧ с пятью голами за одну дуэль плей-офф. Рекорд карьеры по голам в лиге (15). Пять хет-триков за два года после одного за десять лет. 14 голов в 2020-ом году (лидер лиг Топ-5) и 16 голов в последних 12-ти матчах. Штрафными ударами с 20-ти метров и из центра поля, классными ударами с 15-ти метров, касаниями с трех. Ныне он умеет все. И до вируса добивался всего.

Сумасшедший прорыв Иличича остановило лишь прекращение футбола. Но, учитывая предыдущий опыт борьбы словенца с другими болячками и его настрой, он будет готов сиять как только футбол вернётся. До февраля 2020-го года он никогда не забивал в Лиге Чемпионов, 32 года - солидный возраст. Впрочем, в Серии А, да и в футболе в целом звезды, которым исполнилось 30, сияют довольно часто. Тем более, что он уже не "бабушка", полюбил работать, а клубную жизнь и пагубные привычки никогда и не любил, предпочитая тихо проводить время с женой и двумя дочерьми. Йосип будет готов к возвращению.