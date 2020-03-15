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Клубы Серии А рискуют потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран

Италия
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Клубы Серии А могут понести весьма крупные финансовые потери из-за эпидемии коронавируса.

Клубы Серии А рискуют потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран
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Из-за внутренних и зарубежных прав на показ чемпионата Италии, а также Кубка страны, клубы могут потерять около 430 миллионов евро, если сезон не будет доигран, сообщает La Repubblica.

Кроме того, с учетом дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики, цифра может и вовсе вырасти до отметки в 700 миллионов евро.

Официально Серию А приостановили до апреля, но, скорее всего, чемпионат возобновится в субботу, 2 мая.

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