Клубы Серии А рискуют потерять до 700 млн евро, если сезон не будет доигран

Из-за внутренних и зарубежных прав на показ чемпионата Италии, а также Кубка страны, клубы могут потерять около 430 миллионов евро, если сезон не будет доигран, сообщает La Repubblica.

Кроме того, с учетом дохода в дни матчей и выручки с продажи атрибутики, цифра может и вовсе вырасти до отметки в 700 миллионов евро.

Официально Серию А приостановили до апреля, но, скорее всего, чемпионат возобновится в субботу, 2 мая.